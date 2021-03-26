“الحج والعمرة” تشترط تحصين العاملين في قطاعاتها كافة ابتداءً من رمضان

الخليج – واس: أصدرت وزارة الحج والعمرة تعميمًا لجميع القطاعات العاملة في مجال الحج والعمرة بالتأكيد على اشتراط تحصين العاملين في القطاع كافة عبر أخذ لقاحات فيروس كورونا المُستجد “كوفيد_19” ، ابتداءً من 1 رمضان 1442هـ.
وأشارت الوزارة إلى أنه في حال عدم التحصين فإنه يشترط إثبات عمل فحص مخبري (PCR) سلبي النتيجه للعاملين في قطاع الحج والعمرة من غير المحصنين كل 7 أيام على نفقة المنشأة.
وأفادت الوزارة أن تلك الخطوة جاءت من منطلق حرص حكومة المملكة العربية السعودية في الحفاظ على النفس البشرية، وتماشيًا مع الإجراءات الصحية الوقائية وسعيًا لعودة الحياة إلى طبيعتها.
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