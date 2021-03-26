ماجد الغامدي إلى رتبة رئيس رقباء

الخليج-حمدان بن سلمان الغامدي-جدة: تقلد ماجد بن سلمان الغامدي أحد منسوبي حرس الحدود بمحافظة جدة رتبة رئيس رقباء بعد سنوات من الجد والإجتهاد نظير ما قدمه لعمله ومليكه ووطنه.. حيث يعتبر من الكفاءات المميزة والكوادر الشابة والطموحة التي أشاد بها رؤوسائه..
دوت الخليج تبارك للرئيس رقباء ماجد بن سلمان الغامدي هذه الترقية وتشاطره افراحه سائلين الله عز وجل أن تكون عوناً له على الطاعة.. وقد وعد أسرته وأقاربه وزملاءه ومحبيه بوليمة وفق الإشتراطات والإحترازات اللازمة بمناسبة هذه الترقية..
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