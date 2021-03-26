بعد ثبوت حالات إصابة بكورونا.. إغلاق 9 مساجد مؤقتاً في 4 مناطق

الخليج – واس: أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم 9 مساجد مؤقتاً في 4 مناطق بعد ثبوت حالات إصابة بفيروس كورونا بين المصلين ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 47 يوماً 373 مسجداً تم فتح 357 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

وبينت الوزارة، أن المساجد المغلقة أربعة بمنطقة القصيم، وثلاثة بمنطقة الرياض ومسجد بمنطقة تبوك ومسجد بمنطقة الجوف.

وأشارت الوزارة إلى إعادة فتح 10 مساجد أربعة مساجد بمنطقة الرياض ومسجدين بمنطقة جازان ومسجدين بمنطقة الحدود الشمالية ومسجد بمنطقة نجران ومسجد بمنطقة تبوك وذلك بعد اكتمال جميع الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

ودعت الوزارة في ختام بيانها اليومي المصلين ومنسوبي المساجد إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية لسلامة وصحة مرتادي بيوت الله.