القبض على مواطنين ارتكبا عددًا من الجرائم بالرياض

الخليج – واس: صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت -بفضل الله- عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على مواطنين اثنين في العقد الثاني من العمر، ارتكبا عددا من الجرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي، في عدد من أحياء الرياض، تمثلت في اقتحام منازل ومدارس ومتاجر والاستيلاء على ما تحويه من أموال وأجهزة إلكترونية ومجوهرات، والمتاجرة بها عبر منافذ البيع، وقدرت قيمة المسروقات بمبلغ (450,000) ريال، وتم إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

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