الولايات المتحدة تستنكر وتدين استهداف منشأة نفطية في جيزان

الخليج – واس: أعربت الولايات المتحدة، عن انضمامها إلى المجتمع الدولي في إدانة الهجمات ضد المملكة العربية السعودية التي استهدفت منشأة نفطية في جيزان.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان صادر اليوم: إن هجمات الحوثيين، تعد استفزازاً واضحاً يهدف إلى إدامة الصراع، ومحاولةً منهم لتعطيل إمدادات الطاقة العالمية وتهديد السكان المدنيين.

وأكدت الخارجية أن تصرفات الحوثيين، تطيل من معاناة الشعب اليمني، وتهدد جهود السلام في لحظة حرجة عندما يتحد المجتمع الدولي بشكل متزايد وراء وقف إطلاق النار وحل النزاع، داعيةً مجدداً جميع الأطراف إلى الالتزام الجاد بوقف إطلاق النار، والمشاركة في المفاوضات تحت رعاية الأمم المتحدة، بالتعاون مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة مارتن غريفيثس والمبعوث الأمريكي الخاص تيم ليندركينغ.

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