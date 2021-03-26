الخليج – واس: نفذ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة جازان أكثر من 2500 جولة رقابية هذا الأسبوع؛ لمتابعة الإجراءات الاحترازية في الجوامع والمساجد في المنطقة, كما أطلقت اليوم حملة تطوعية عبر منصة التطوع وذلك لتنظيف وتعقيم مساجد وجوامع المنطقة حفاظاً على صحة وسلامة المصلين.

وأوضح مدير الفرع الشيخ أسامة بن زيد المدخلي أن هذه الفرصة التطوعية تأتي ضمن مبادرة “التزامنا أمان وإيمان”, التي انطلقت مؤخراً, منوهاً بدعم سمو أمير المنطقة وسمو نائبه للعمل التطوعي وتشجيعهما كل المبادرات التي ينفذها الفرع, وتوجيهات معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ في هذا المجال.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر “الشؤون الإسلامية”: 2500 جولة رقابية على المساجد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الخليج الاليكترونية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.