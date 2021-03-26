فشل جهود تعويم السفينة الجانحة بقناة السويس بمصر

تواصل مصر، الجمعة، جهودها الرامية لإخراج ناقلة حاويات ضخمة تُعطّل منذ الأربعاء حركة الملاحة في قناة السويس، الممرّ التجاري الحيوي بين أوروبا وآسيا، في حادث عرقل حركة النقل البحري العالمي. وفقا لـ”العربية”
من جهتها، أعلنت الشركة المشغلة للسفينة الجانحة فشل جهود تعويمها في وقت سابق اليوم. وقالت إن التحقيقات الأولية تستبعد أي خلل في المحرك تسبب بجنوحها، مؤكدة أن مرشدين من هيئة قناة السويس كانا على متنها وقت الحادث.
ومن المنتظر وصول قاطرتين إضافيتين في 28 مارس للمساعدة في إعادة تعويم السفينة في قناة السويس.
وفي وقت سابق، نفت شركة “شوي كيسن” اليابانية، التي تملك سفينة الحاويات العملاقة الجانحة في قناة السويس، التقارير عن أنها تسعى لتعويم السفينة مساء السبت.
وقالت متحدثة باسم الشركة إن عملية إعادة التعويم جارية لكن الشركة لا تعرف متى ستنجح هذه الجهود. وأضافت “ليس لدينا تقدير لموعد نجاح المهمة”.
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