فريق طويق يصعد لدوري الدرجة الثانية

صعد فريق كرة القدم الأول بنادي طويق لدوري الدرجة الثانية للموسم المقبل 2021-2022. وجاء تأهل “طويق” رغم خسارته أمام “ساجر” 0-2 مستفيدًا من فوزه ذهابًا 3-0.

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