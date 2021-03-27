الإمارات الثالثة عالمياً في التطعيم ضد كورونا

تجسيداً لنجاح جهود دولة الإمارات العربية المتحدة في مكافحة جائحة كورونا، حلّت الإمارات في المركز الثالث عالمياً، في قائمة أكثر دول العالم تطعيماً لسكانها ضد وباء «كوفيد 19»، وذلك بعد دولتي إسرائيل وموريشوس.

وأوضح مؤشر “أور وورلد إن داتا”، التابع لجامعة أكسفورد والمهتم برصد بيانات وإحصاءات التحصين والتطعيم ضد كورونا حول العالم، أن قرابة 80 من بين كل من 100 شخص مؤهل في الإمارات تلقوا جرعة لقاح واحدة ضد الفيروس.

ويأتي ذلك الإعلان ليرسخ مكانة الإمارات ضمن أكثر وأسرع دول العالم في توفير اللقاحات لسكانها، وتتفوق كذلك على الولايات المتحدة، التي جاءت في المركز الرابع، وتشيلي الخامسة، وبريطانيا السادسة.

ومع الارتفاع المطرد في وتيرة التطعيمات في الإمارات، وصل إجمالي جرعات لقاحات كورونا الممنوحة إلى نحو 7.8 ملايين جرعة.

وأعلنت وزارة الصحة الإماراتية، أمس الجمعة، تقديم 69.142 جرعة من اللقاحات خلال الساعات الـ 24 الماضية، كما أعلنت ارتفاع عدد المتعافين من الفيروس في الدولة إلى 434.035 حالة.