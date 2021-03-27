أسعار النفط تصعد إلى 63.13 دولاراً للبرميل

الخليج – واس: سجلت أسعار النفط ارتفاعاً اليوم بنحو 2% إثر مخاوف من أن تعويم ناقلة حاويات عملاقة جانحة، قد تعيق حركة الملاحة في قناة السويس لأسابيع.
وصعد خام برنت 1.18 دولار أو ما يعادل 1.9 % إلى 63.13 دولاراً للبرميل.
وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.25 دولار أو ما يعادل 2.1 %ة إلى 59.81 دولاراً للبرميل.
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