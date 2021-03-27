إيران والصين توقعان اتفاقية تعاون لمدة 25 عاما

وقع وزيرا خارجية الصين وإيران، اليوم السبت، اتفاقية للتعاون بين البلدين الحليفين لمدة 25 عاما، في مراسم بثها التلفزيون الرسمي مباشرة.
ونقلت وكالات الأنباء الإيرانية عن وزير الخارجية الصيني وانغ يي قوله: “علاقاتنا مع إيران لن تتأثر بالوضع الراهن بل ستكون دائمة واستراتيجية”.
وأضاف “إيران تقرر بشكل مستقل علاقاتها مع الدول الأخرى وليست مثل بعض الدول التي تغير موقفها بمكالمة هاتفية”.
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