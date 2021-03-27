“الغذاء والدواء” توجه عدة نصائح للمحافظة على سلامة مياه الشرب المعبأة

أوضحت الهيئة العامة أهمية المحافظة على حفظ عبوات مياه الشرب المعبأة في ظروف تحفظها من التلف وعدم تعريضها لظروف الطقس.
وأوردت “الغذاء والدواء” عدداً من النصائح للمحافظة على سلامتها، وهي أن تخزن في أماكن جيدة التهوية وبعيداً عن أي مواد سامة أو ضارة وخالية من الروائح المميزة وفي درجة حرارة الغرفة، وأن تكون بعيدة عن الحرارة المرتفعة، وعدم تعرضها لأشعة الشمس وظروف الطقس الأخرى، كما يجب أن تكون بعيدة عن مصادرة التلوث.
وأكدت “الغذاء والدواء” أنه عند استخدام المياه المعبأة “الجالون” يجب مراعاة المحافظة على نظافة البرادة وصيانتها بشكل دوري، مشيرة إلى أن فترة صلاحية المياه المعبأة تكون 12 شهراً، ولا يفضل تخزينها أكثر من ذلك؛ لكي لا تتعرض لأي تغيير في جودتها.
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