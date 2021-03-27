مستجدات “كورونا”.. تسجيل 6 وفيات و502 إصابات جديدة وشفاء 355 حالة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم (السبت) تسجيل 502 إصابات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع إجمالي عدد الحالات في المملكة إلى 387794 حالة.

وقالت الوزارة، خلال التقرير اليومي الخاص بمستجدات فيروس كورونا في المملكة، إنه تم تسجيل 6 حالات وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس إلى 6643 حالة وفاة.

وأبانت أنه تم تسجيل 355 حالة تعافٍ جديدة، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 376558 حالة، لافتة إلى أن هناك 4593 حالة نشطة حالياً، من بينها 635 حالة حرجة.