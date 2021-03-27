التيار الوطني الحر يحذر الحريري من تهميش الرئيس اللبناني

حذر التيار الوطني الحر في لبنان، رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، اليوم السبت، من تهميش الرئيس ميشال عون وكتل نيابية أخرى في المفاوضات المتعلقة بتشكيل الحكومة.

ويدور خلاف منذ أشهر بين الحريري وعون حول تشكيل الحكومة.

وذلك يبدد الآمال في تغيير مسار الانهيار المالي المتفاقم في لبنان.

وعقد المجلس السياسي للتيار الوطني الحر اجتماعه الدوري إلكترونياً برئاسة النائب جبران باسيل.

وقال في بيان له، إنه لا بد لرئيس الحكومة المكلف أن يعود الى الأصول الميثاقية والدستورية التي يعرفها جيدًا والتي سبق له أن اعتمدها في تشكيل كل حكومة، لأنها السبيل الوحيد لتأليف أي حكومة من أي نوع كانت.

وتساءل: هل رئيس الجمهورية هو شريك دستوري في تأليف الحكومة أم أن صلاحيته محصورة بالتوقيع على مرسوم التأليف؟

وقال، إن المجلس السياسي يحذّر من خطورة المنحى الإقصائي الذي ينتهجه دولة الرئيس المكلّف في تعامله مع رئيس الجمهورية ومع الكتل البرلمانية المعنيّة، ويرى في هذا السلوك رغبة واضحة بأن يسمي بنفسه الوزراء المسيحيين فيكون له نصف أعضاء الحكومة زائداً واحداً.