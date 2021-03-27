شاهد.. الأمن العام يستعرض قضايا تم القبض على مرتكبيها خلال أسبوع

استعرضت قوات الأمن العام بمختلف مناطق المملكة عددًا من ‏العمليات الناجحة خلال الأسبوع المنقضي، والتي تم ‏القبض فيها على متورطين بجرائم تنوعت بين السرقة وتزييف الأموال.‏

وتمكن رجال الأمن بالرياض من ضبط مواطنين تورطا ‏بارتكاب 34 جريمة، تمثلت في اقتحام منازل ومدارس ومتاجر، وقُدرت المسروقات بـ 450 ألف ريال.‏

وألقت الشرطة القبض على عصابة بالرياض (مواطنان، ومقيمان من الجنسيتين المصرية والسودانية) تخصصت في ‏الترويج لعملات مزيفة، إذ عُثر بحوزتهم على 500 ألف ريال، ‏كانت معدة للترويج.‏

وتم القبض في منطقة سكاكا على 3 مواطنين تورطوا في سلب ‏وافد تحت تهديد السلاح، وفي حائل تم ضبط مواطنين ارتكبا ‏جريمتين، تمثلتا في سرقة أحد المنازل، بالإضافة إلى سرقة وافد ‏تحت تهديد السلاح.‏