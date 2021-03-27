شاهد.. الأمن العام يستعرض قضايا تم القبض على مرتكبيها خلال أسبوع

استعرضت قوات الأمن العام بمختلف مناطق المملكة عددًا من العمليات الناجحة خلال الأسبوع المنقضي، والتي تم القبض فيها على متورطين بجرائم تنوعت بين السرقة وتزييف الأموال.
وتمكن رجال الأمن بالرياض من ضبط مواطنين تورطا بارتكاب 34 جريمة، تمثلت في اقتحام منازل ومدارس ومتاجر، وقُدرت المسروقات بـ 450 ألف ريال.
وألقت الشرطة القبض على عصابة بالرياض (مواطنان، ومقيمان من الجنسيتين المصرية والسودانية) تخصصت في الترويج لعملات مزيفة، إذ عُثر بحوزتهم على 500 ألف ريال، كانت معدة للترويج.
وتم القبض في منطقة سكاكا على 3 مواطنين تورطوا في سلب وافد تحت تهديد السلاح، وفي حائل تم ضبط مواطنين ارتكبا جريمتين، تمثلتا في سرقة أحد المنازل، بالإضافة إلى سرقة وافد تحت تهديد السلاح.
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