القبض على شخص قام بإتلاف جهاز رصد آلي بالقصيم

الخليج – واس: صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأنه إشارة إلى الفيديو المتداول في شبكات التواصل الاجتماعي لشخص قام بإتلاف جهاز رصد آلي، وتوثيقه لذلك ونشره، فقد تمكنت الجهات الأمنية -بفضل الله- من القبض عليه، وهو مواطن في العقد الثاني من العمر، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

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