ندى الطيار: لم أجد كتابات عن قصص نجاح لسعوديات رغم كثرة النماذج

إعداد وحوار: نوير سعود الحارثي: قامت بتأليف كتاب يضم ٥٠ قصة نجاح لسيدات طموحات ومنجزات.

• الأستاذة ندى سليّم الطيار بداية أرحب بك.. حدثينا عرفينا عن نفسك ومن هي ندى سليم الطيار؟

ندى سليم الطيار أم لخمسة أبناء خريجة بكالوريوس تربيه فنية.. استشارية دراسات جدوى ومدربة.. لدي عدة كتب.. كتاب ٥٠٠ مشروع بلا رأس مال وكتاب قصة نجاح والذي يضم ٥ ٠قصة نجاح لسيدات سعوديات والكتاب الأخير مع مجموعة كاتبات وعنوانه (ملهمات طويق).

• أ/ندى كما وردني أنك بكالوريوس تربية فنية واستشارية دراسات جدوى كيف ربطتي بينهما وما هي البداية؟

دخلت مجال التربية الفنية دون شغف وتخرجت لم يكن يستهويني كثيرًا الفن على الرغم أني تعلمت الكثير في هذا المجال ولكن كان شغفي في مجال الاقتصاد والأعمال أكثر.. اتجهت إلى التدريب وبعدها بدأت بدراسات الجدوى والتعلم فيه واستطعت أن أنجح في هذا المجال وكما أقول دائما في دوراتي التدريبية ادخل المجال الذي تستهويه لأنك ستحبه وتبدع فيه.

• أ/ندى من خلال عملك وتوجهك كمستشارة في دراسات الجدوى كيف تجدين توجه مشاريع المستقبل خصوصاً للنساء؟

أكثر المشاريع التي يرغب فيها الكثير مشاريع مكررة رغم أن التميز سر من أسرار النجاح ألاحظ بكثرة الاتجاه نحو المطاعم والكوفيات والمشاغل النسائية وأيضا نرى كثرتها في بعض مناطق المملكة العربية السعودية ومن هنا أحب أن أنبه على الجميع أن يفتحون آفاق لمشاريع مميزة وغير مبتكرة لم يسبقهم احد لأنها تساهم في تطوير البلاد وبذلك نستطيع تحقيق رؤية 2030.

• أ/ندى قمتِ بتأليف كتاب ٥٠٠ مشروع بلا رأس مال حدثينا عن هذا الإصدار وما هو محتواه؟

كان لدي هدف أن أضع جميع المجالات من هوايات ومواهب مختلفة حتى عندما يقرأ القارئ الكتاب يستطيع أن يخرج بفوائد منه ويبدأ مشروعه يحتوي على مشاريع لا تحتاج إلى رأس مال.

• أ/ندى ما الذي دفعك لإصدار كتاب ٥٠ قصة نجاح الذي يضم ٥٠ سيدة أعمال منجزات ومن بينهن ضيفاتنا لهذا اليوم؟

في البداية أنا من هواة قصص النجاح وأقرأ في قصص نجاح الكثير حول العالم فتعطي دافع لك للحماس وتحفزك للأقدام.. لم أجد كاتب أو كاتبة كتبوا قصص نجاح لسعوديات رغم أني عند بحثي وجدت العديد من السيدات الآتي قدمن لبلدنا الكثير من العطاء والإنجاز. بدأت استشير ولكن لم أجد التشجيع الكافي ولكن كان بداخلي صوت يقول أن هذا الكتاب سينجح وسترين نوره قريبا.. ثم انطلقت في البحث.

• أ/ندى تم استضافتك في برنامج سيدتي على قناة روتانا كيف حصل ذلك في بداية الأمر؟

وجدت رسالة في تويتر من المعدة للبرنامج وكانت متحمسة جدا أعجبني حماسها حددنا موعد اللقاء.

• أ/ندى هل تفكرين بإصدار قادم خاص بك في مجال القصص والروايات؟

لا أعتقد لأني أفضل الحقيقة أكثر من الخيال، في الأخير أشكرك أستاذة نوير الحارثي وأشكر الأستاذة سارة السويكت على هذا الحوار سعدت جدًا بضيفاتنا لكم مني خالص الود والتقدير.