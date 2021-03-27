بيانات الصحة: عدد الجرعات المعطاة من لقاح كورونا في المملكة يلامس الـ 4 ملايين

كشفت بيانات وزارة الصحة اليوم السبت وصول عدد الجرعات المعطاة من لقاح فيروس كورونا “كوفيد 19″ إلى 3.964.738 جرعات، وذلك وفق آخر إحصائية مسجلة.

وأوضحت البيانات أن الـ 24 ساعة الماضية شهدت تسجيل أكثر من 110 ألف جرعة جديدة للمواطنين والمقيمين. وفقا لـ”الرياض”

وكانت الوزارة قد دشّنت المرحلة الأولى من تلقي اللقاح في 17 ديسمبر من العام الماضي، فيما انطلقت المرحلة الثانية في 18 فبراير الماضي، والتي شهدت توسع عملية منح اللقاح في جميع المناطق.