للعام الثاني على التوالي.. السعودية تتصدر العالم في مستويات الثقة 

حافظت السعودية للعام الثاني على التوالي على مستويات ثقة عالية دوليا، ولكن هذه المرة تصدرت قائمة ضمت 28 دولة حول العالم، وفق نتائج "مؤشر إيدلمان للثقة" 2021.

وارتفعت مستويات الثقة في أداء حكومة المملكة من 78% في يناير 2020 إلى 82% في يناير 2021، مضيفة إلى رصيدها 4 نقاط مئوية أهلتها لتكون في صدارة الدول التي شملها المؤشر كأعلى حكومة في العالم ثقة في أدائها.

وعلى الرغم من أن التقرير يشمل الحكومة، والشركات، والمنظمات غير الحكومية، ووسائل الإعلام، إلا أن أيا من الفئات الأخرى لم تتفوق على الحكومة من حيث مستويات الثقة.

وتبقى الحكومة في السعودية المؤسسة الأكثر ثقة بشكل عام، متفوقة على الشركات التي سجلت الثقة بها ارتفاعا من عدة نقاط بلغت نسبته 73%، فالمنظمات غير الحكومية 61% وأخيرا وسائل الإعلام 60%.

وبالمجمل، فإن المشاركين في استطلاع مؤشر الثقة بالنسبة إلى المملكة ينظرون إلى أن الحكومة والشركات والمنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام تتمتع جميعها بالكفاءة والأخلاقيات.

وكانت الحكومة السعودية صاحبة الكعب الأعلى دوليا في سياق معالجتها لأكبر تحد صحي يشهده العالم، متمثلا بجائحة كوفيد 19، من خلال توفيرها الرعاية الطبية وأجهزة الكشف عن كورونا واللقاحات للمواطنين والمقيمين بالمجان، فضلا عن قيادتها لجهود المجتمع الدولي في مسألة تطوير اللقاحات ودعم الأبحاث الطبية والتجارب السريرية خلال عام رئاستها مجموعة العشرين.

وكشف "مؤشر إيدلمان للثقة" للعام 2021 أنه على الرغم من أن جائحة كوفيد-19 فاقمت المخاوف الشخصية والمجتمعية، إلا أن القلق بشأن فقدان الوظائف وتغير المناخ تجاوز القلق بشأن الإصابة بفيروس كورونا.

وتكيف المشاركون في الاستطلاع في المملكة العربية السعودية بشكل جيد مع العمل من المنزل، حيث فضل ثلاثة من كل خمسة مشاركين تقريبا (59%) هذا الخيار على العودة إلى المكتب، ويعود ذلك إلى حد كبير إلى المخاوف المتعلقة بالإصابة بكوفيد-19 أثناء التنقل أو في مكان العمل.

يذكر أن مؤشر "إيدلمان" للثقة يصدر عن شركة استشارات أمريكية شهيرة يعود تأسيسها لمنتصف القرن الماضي، وتعد منذ العام 2018 أكبر شركة علاقات عامة في العالم من حيث الإيرادات، وينظر إلى نتائج استطلاعاتها بوصفها مسحا سنويا يحظى باحترام كبير حول إيمان الجمهور بالمؤسسات المجتمعية.