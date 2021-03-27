لبنان.. مقتل 3 أشخاص في اشتباكات بعد مقتل هارب عند نقطة تفتيش...

أكدت مصادر لوكالة "رويترز" مقتل 3 أشخاص وإصابة 11 آخرين في بعلبك بوادي البقاع اللبناني، في اشتباكات مستمرة مع الجيش بعد مقتل أحد الهاربين أثناء محاولته عبور نقطة تفتيش.
وقالت المصادر إن "هاربا يقود سيارة حاول عبور نقطة تفتيش تابعة للجيش دون توقف ثم أطلق النار من سلاحه".
وأضافت أن "تبادل إطلاق النار وقع بعد ذلك قتل على إثره الهارب واندلعت اشتباكات في المنطقة مع أفراد من عشيرته.
وأشارت الوكالة إلى أنه لم يصدر تأكيد رسمي لعدد الضحايا حتى الآن.
وفي 19 مارس الحالي، شهدت بلدة بريتال التي تقع في محافظة البقاع اشتباكات عنيفة استخدمت فيها الأسلحة الرشاشة، وذلك خلال محاولة الجيش اللبناني إلقاء القبض على أحد أخطر المطلوبين.
وتزامنت العملية مع تحليق مروحي للجيش وتوقيف خمسة من المطلوبين وإصابة عدد منهم بجروح خطيرة، كما أصيب عنصران من الجيش، وتم نقل الجرحى إلى مستشفيات المنطقة.
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