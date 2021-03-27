نفى التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية وصول قوات قتالية إلى العراق للمشاركة في عملياته هناك. وذكر المكتب الإعلامي لقوة المهام المشتركة لعملية (العزم الصلب) في التحالف، أن "الحديث عن وصول قوات قتالية للعراق عار عن الصحة". وأضاف، أن "جميع الأفراد الموجودين في العراق هم مستشارون يعملون بأمرة قيادة العمليات المشتركة العراقية".

يذكر أن معلومات تداولتها وسائل إعلام خلال الساعات الماضية أشارت إلى وصول قوة أمريكية قتالية إلى العراق.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التحالف الدولي ينفي وصول قوات مسلحة إلى العراق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.