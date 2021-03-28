إصابات كورونا اليومية في السعودية ترتفع مجددا لأكثر من 500‭ ‬‭ ‬

ارتفع عدد حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا في السعودية إلى أكثر من 500 للمرة الأولى منذ أكتوبر/ تشرين الأول، وقالت وزارة الصحة، اليوم السبت، إن السبب في ذلك يعود إلى زيادة التجمعات والتراخي في الامتثال للإجراءات الوقائية مثل التباعد الاجتماعي.

وسجلت السعودية 510 إصابات جديدة يوم الجمعة و502 يوم السبت ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 387794 توفي منهم 6643. وسجلت العاصمة الرياض وحدها أكثر من 200 إصابة.

كانت المملكة قد شهدت تراجعا في عدد الإصابات اليومية إلى أقل من 100 في يناير كانون الثاني بعد ذروة بلغت أكثر من أربعة آلاف في يونيو/ حزيران.

وقررت السلطات الأسبوع الماضي توسيع نطاق حملة التطعيم ضد كوفيد-19 لتشمل جميع المواطنين والمقيمين الذين تزيد أعمارهم عن 16 عاما. واعتبارا من منتصف مايو/ أيار سيكون لزاما على العاملين في منافذ بيع الطعام، ووسائل النقل العام، والصالات الرياضية، والصالونات والذين لم يتحصنوا بلقاحات الفيروس إجراء اختبار كل أسبوع للتأكد من عدم إصابتهم.

وأرجأت المملكة في يناير كانون الثاني إنهاء الحظر المفروض على سفر مواطنيها وإعادة فتح منافذ الدخول بالكامل إلى 17 مايو/ أيار.

وفي فبراير/ شباط علقت دخول غير المواطنين من 20 دولة باستثناء الدبلوماسيين والأطباء الممارسين.