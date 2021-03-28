اعتراض وتدمير طائرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه خميس مشيط

الخليج – واس: أعلنت قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن، تدمير طائرة دون طيار مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي الإرهابية تجاه خميس مشيط. وأضافت أن الميليشيا الحوثية تستمر في محاولاتها العدائية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الاعتداءات الإرهابية بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.

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