“التحالف”: اعتراض وتدمير طائرتين بدون طيار بالجنوب وزورقين مفخخين بالحديدة

الخليج – واس:
أعلنت قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم، عن اعتراض وتدمير طائرتين دون طيار مفخختين أطلقتهما الميليشيا الحوثية تجاه المنطقة الجنوبية.
كما أعلنت عن اعتراض وتدمير زورقين مفخخين للميليشيا الحوثية قبل تنفيذ هجوم وشيك من الحديدة.
وأوضحت أن الميليشيا الحوثية تتخذ اتفاق ستوكهولم مظلة لإطلاق الهجمات العدائية من محافظة الحديدة.
وأضافت بأن الميليشيا الحوثية تستمر في محاولاتها العدائية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الاعتداءات الإرهابية بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.
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