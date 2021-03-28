مقتل مسلح في اشتباكات مع الجيش شرق لبنان البلاد

أعلن الجيش اللبناني مقتل مسلح وإصابة آخرين إثر اشتباك مع عناصره في حي الشراونة ببلدة بعلبك شرق البلاد.
وأفادت قيادة الجيش اللبناني في بيان ليلة أمس السبت، بأن دورية من الجيش داهمت منزل أحد المسلحين في حي الشراونة في بلدة بعلبك البقاعية، حيث وقع خلال العملية إطلاق نار كثيف فاضطر عناصر الدورية إلى الرد على مصادر إطلاق النار ما أدى إلى مقتل أحد المسلحين وإصابة آخرين بجروح.
ولفت البيان إلى أن وحدات الجيش تواصل ملاحقة المسلحين المطلوبين.
وتشهد المنطقة المذكورة بشكل متكرر اشتباكات بين الجيش وعناصر مطلوبة للقضاء ومسلحة بأسلحة خفيفة ومتوسطة.
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