24 وفاة و1714 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، اليوم الأحد، تسجيل 24 وفاة و1714 إصابة جديدة بفيروس كورونا و1664 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الكيلة، في التقرير اليومي للحالة الوبائية في فلسطين، إن حالات الوفاة الجديدة سجلت في المحافظات على النحو التالي، نابلس (2)، جنين (3)، طولكرم (4)، قلقيلية (1)، بيت لحم (3)، الخليل (6)، ضواحي القدس (1)، رام الله والبيرة (1)، أريحا والأغوار (2)، قطاع غزة (1).

وأضافت ان الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: نابلس (217)، سلفيت (38)، جنين (179)، طولكرم (88)، قلقيلية (53)، طوباس (10)، بيت لحم (41)، الخليل (109)، ضواحي القدس (19)، رام الله والبيرة (100)، أريحا والأغوار (3)، قطاع غزة (857)، لافتة إلى أنه تم إجراء 7251 فحصا.

وأوضحت الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: نابلس (191)، سلفيت (75)، جنين (166)، طولكرم (119)، قلقيلية (156)، طوباس (42)، بيت لحم (149)، الخليل (386)، ضواحي القدس (81)، رام الله والبيرة (163)، أريحا والأغوار (13)، قطاع غزة (123).

وذكرت أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 89.6%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 9.3%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

وأكدت وزيرة الصحة وجود 207 مصابين في غرف العناية المكثفة، بينهم 63 موصولون على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 682 مريضا.

وفيما يتعلق بالمواطنين الذين تلقوا التطعيمات المضادة للفيروس، أكدت الكيلة أن عددهم الإجمالي بلغ في الضفة الغربية وقطاع غزة 65098، بينهم 7048 تلقوا الجرعتين.