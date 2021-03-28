الأردن يرفع حالة التأهب على موانئ العقبة استعدادا لتعويم الباخرة الجانحة في...

رفعت الهيئة البحرية الأردنية حالة التأهب على موانئ العقبة للحفاظ على السلامة البحرية، بالتعاون مع الجهات البحرية، في حال تم تعويم الباخرة الجانحة في قناة السويس.
وقال مدير عام الهيئة المهندس محمد سلمان في تصريح صحفي اليوم الأحد، إن الهيئة وضعت خطة متكاملة بالتعاون مع جميع الشركاء في القطاعين العام والخاصة، لتفويج السفن القادمة من قناة السويس، وذلك بعد فتح القناة وتعويم الباخرة الجانحة، بهدف السلامة العامة على أرصفة الموانئ نتيجة تدفق أكثر من 13 سفينة ستأتي مرة واحدة إلى ميناء العقبة محملة بالبضائع والحاويات والأغنام والسيارات والمواد الكيماوية.
وأوضح سلمان أن موانئ العقبة على جاهزية عالية للتعامل مع أي ظرف محتمل خاصة بعد زيادة عدد البواخر ودخولها إلى الأرصفة المخصصة، بالإضافة إلى وضع بواخر أخرى على قائمة الانتظار والتعامل مع أي طارئ قد يحدث وفق التعليمات التي تصدر عن الهيئة.
وتسد سفينة الحاويات "إيفر جيفن" القناة منذ يوم الثلاثاء.
أعلن رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع اليوم الأحد، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمر بالاستعداد لسيناريو تخفيف أحمال السفينة الجانحة في القناة.
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