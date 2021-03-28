أكدت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين أنه تم تفويج قرابة 13 مليون مصلي ومعتمر منذ بداية التفويج في شهر صفر الماضي وحتى اليوم الأحد.
وأوضحت في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أنه منذ بداية التفويج في 17 صفر الماضي وحتى اليوم الأحد 15 شعبان، تم تفويج 3.194.000 معتمر، مضيفة أنه تم تفويج 9.320.000 مصلي.
وكان نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، أكد على ضرورة التزام قاصدي بيت الله الحرام، بالتعليمات الصحية والتنظيمية والحصول على التصريح من تطبيق “اعتمرنا“.
وأوضح أن الحضور إلى مراكز استقبال المعتمرين الموضح في التصريح حسب الوقت المحدد مسبقا لضمان سلاسة العمليات التشغيلية، وتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الكشف عن أعداد المعتمرين والمصلين منذ بداية التفويج على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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