موضة الشيبان

قبل عقود من الزمن ومع اكتشاف النفط ابتدت الشركات العالمية تدخل للسعودية للاستفادة من الطفرة الشاملة اللي كانت في بدايتها هذاك الوقت ، وكل شركة طبعا ترسل ممثلين لها يقومون بتسويق أعمالها وتجارتها عندنا ، وهذولا الممثلين كانوا يجون بالزي الرسمي لبلدهم واللي غالبا مايكون قميص وبنطلون خاصة في ميدان العمل ، وهذا الشي جعل أجدادنا مستغربين من لبسهم لكنهم تعودوا عليه مع الوقت وبعضهم لبسه بعد ماتوفرت له وظيفة مناسبة في وحدة من هذي الشركات الأجنبية مثل أرامكو وغيرها وصاروا يلبسونه وقت الدوام الرسمي وبعدها يرجع للثوب والشماغ.

هذا الحال استمر من الأجداد إلى الآباء ، وصار من الطبيعي انك تشوف سعودي يلبس قميص وبنطلون في أي قطاع يتطلب عمله هالشي ، فمثلا الطبيب في المستشفى والمهندس في المعمل والفني في المصنع وغيرهم ممن تحتم عليهم طبيعة عملهم هذا اللبس .

بعد عام 2000 تقريبا بدينا نشوف الأبناء يبتعدون شوي شوي عن التقيد بالثوب والشماغ ويميلون أكثر للبنطلون والقميص أو مايسمى (الكاجوال) ، وزاد الابتعاد هذا في السنوات الأخيرة وصرنا نادرا نشوف الشباب يلبسون ثوب وشماغ لا في مناسبات رسمية ولا في أماكن عامة ولا حتى في المساجد ، والمبرر عندهم هو أن الثوب والشماغ يقيد الحركة وثقيل في اللبس وأنه هذي الموضة وأنه للشيبان حاليا .

بالتأكيد أن في أماكن ووظايف مايناسبها الثوب والشماغ أثناء أدائها أو التواجد فيها مثل الأندية الرياضية أو الأعمال الفنية الميدانية أو ورش السيارات ومافي حكمها ، ومو معقول إني بجلس في الاستراحة مع أخوياي كل يوم وأنا مرسم بثوب وشماغ ، لكن برضه مو معقول ولا مقبول ذوقا وشكلا وأدبا إني ألبس كاجوال أو بدلة رياضية ويتساوى عندي المسجد والبيت والاستراحة والدوام ، فلكل مقام مقال ولكل مكان لبسه ووقته المناسب .

ومن هنا أشكر وزارة الداخلية على إصدارها قرار منع الدخول للجهات الحكومية إلا بالزي الرسمي رغم أن بعض الجهات تهاونت شوي في الفترة الأخيرة لكنه يبقى من القرارات المهمة اللي تحافظ على زينا الرسمي وتعطيه أهميته ، ونأمل من كل الجهات خاصة اللي لها علاقة مباشرة مع الشباب أنها تهتم بهذا الموضوع وترغب فيه .

الخاتمة :

الثوب والشماغ هوية وتراث سعودي يميزنا بين العالم

كتبه / خالد النويس