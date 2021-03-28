مستجدات “كورونا”.. تسجيل 7 وفيات و531 إصابة جديدة وشفاء 389 حالة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم (الأحد)، تسجيل 531 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع إجمالي عدد الحالات في المملكة إلى 388325 حالة.

وقالت الوزارة، خلال التقرير اليومي الخاص بمستجدات فيروس كورونا في المملكة، إنه تم تسجيل 7 حالات وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس إلى 6650 حالة وفاة.

وأبانت أنه تم تسجيل 389 حالة تعافٍ جديدة، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 376947 حالة، لافتة إلى أن هناك 4728 حالة نشطة حالياً، من بينها 638 حالة حرجة.