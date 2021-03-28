الخليج – واس: أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعاً 65.24 نقطة ليقفل عند مستوى 9482.95 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 8.6 مليارات ريال.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 250 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 365 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 100 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 82 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات الإنماء طوكيو م، وأسلاك، والمجموعة السعودية، وملاذ للتأمين، ومعادن الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات أميانتيت، وعذيب للاتصالات، وأسواق عبدالله العثيم، وساسكو، وسويكورب وابل ريت فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.97% و 3.40%.
فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، ومتطورة، والإنماء، وإعمار، وملاذ للتأمين هي الأكثر نشاطا بالكمية، وكانت أسهم شركات المصافي، ومتطورة، والجوف، وصادرات، والراجحي هي الأكثر نشاطا في القيمة.
كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضاً 22.78 نقطة ليقفل عند مستوى 23733.30 نقطة، وبتداولات بلغت 19 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 230 ألف سهم تقاسمتها 848 صفقة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إغلاق مؤشر السوق السعودي مرتفعاً عند مستوى 9482.95 نقطة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الخليج الاليكترونية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.