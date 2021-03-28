نائب وزير الحج والعمرة: الوزارة تضع عمليات التحقق الصحي والتنظيمي ضمن أولوياتها...

أكد معالي نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط أن الوزارة تضع عمليات التحقق الصحي والتنظيمي ضمن أولوياتها لضمان سلامة ضيوف الرحمن.
وقال "إن الوزارة دائما ما تدعو قاصدي بيت الله الحرام بضرورة الالتزام بالتعليمات الصحية والتنظيمية، وضرورة الحصول على التصريح من تطبيق اعتمرنا، والحضور إلى مراكز استقبال المعتمرين الموضحة في التصريح حسب الوقت المحدد مسبقاً، لضمان سلاسة العمليات التشغيلية وتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن".
وأضاف الدكتور عبدالفتاح مشاط "إن الوزارة تعمل على توفير بيئة صحية وآمنه لضيوف الرحمن والعاملين في منظومتي الحج والعمرة، ورفع مستوى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة للتأكد من تطبيق الخطط المتعلقة بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد19) كافة"، داعياً جميع قاصدي بيت الله الحرام وزوار المسجد النبوي الشريف إلى التأكد من اتباع الإرشادات الصحية والتنظيمية. متمنيا للجميع دوام الصحة والسلامة.
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