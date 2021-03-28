المغرب.. صفر وفيات بكورونا للمرة الأولى منذ بدء الجائحة 

أعلنت وزارة الصحة المغربية عن عدم تسجيل أي وفاة جديدة بفيروس كورونا، بينما تم رصد 301 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة.
وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد استقر عند 8798، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 494659.
وأشارت إلى أن إجمالي عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس وصل إلى 482352، بعد تسجيل 268 حالة شفاء.
ولفتت إلى أن عدد متلقي الجرعة الأولى من اللقاح المضاد للفيروس بلغ 4302183.
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