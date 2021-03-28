الأردن تصل لمستويات مقلقة من انتشار وباء كورونا

أعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية المهندس صخر دودين، اليوم الأحد تمديد العمل بساعات الحظر الليلي وحظر التجول الشامل يوم الجمعة والإبقاء على القطاعات المغلقة حتى 15 أيار المقبل. وفقا لـ”العربية”
إلى ذلك، أشار الناطق باسم الحكومة الأردنية من وصول البلاد إلى مستويات مقلقة من انتشار وباء كورونا.
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