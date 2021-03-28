سدوا الخلل …

عبارة تعودنا على سماعها من أئمة المساجد لمأمومينهم …
انقطعت منذ أكثر منذ أكثر من عام بسب هذه الجائحة ….
انقطعت في المساجد فقط ولكن هل هذه العبارة لاتصلح سوى في الصلاة ؟
هل هناك من يُجرم قائلها أو الساعي لها في حياتنا العامة ؟
في الواقع نحتاج لمثل هذه العبارة وتطبيق كلماتها في واقعنا ..!!
نحتاج لسد الخلل في علاقتنا مع الله …
نحتاج لسد الخلل في علاقتنا مع الناس…
نحتاج لسد الخلل في التواصل والمساعدة والتعاون …..
الخلل كبير في أداء العمل للكثير ….
الخلل كبير في ألفاظ وكلمات البعض…
الخلل كبير في تعاملات بعضنا مع بعض…
الأسرة لدى البعض تعاني من خلل في علاقاتها وتنظيمها وأهدافها…
أعلم أن الكمال لله سبحانه ولايوجد شخص بلا خلل في أي جانب من جوانب حياته ….!!!
ولكن أي شخص يستطيع تقليص الفجوة
التي لديه في علاقاته وتعاملاته وتربيته
وذلك بسعيه وعمله على تحسين ذلك بمحاولته لسد هذا الخلل وتضييقه …
خاتمة
الخلل في كل شي له محل
لكن أنت الذي بيدك الحل
كتبه: مسلط البقمي
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