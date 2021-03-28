الصحة: هذه أسباب تزايد إصابات كورونا بالمملكة مؤخراً

كشف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، اليوم الأحد، عن سبب تزايد معدل الإصابات بفيروس كورونا المستجد بالمملكة خلال الفترة الأخيرة.
وقال الدكتور محمد العبدالعالي، عبر حسابه الرسمي على “تويتر”: “الزيادة الحالية في الإصابات التي تم رصدها مؤخراً بسبب تهاون البعض في تطبيق الإجراءات الاحترازية”. وفقا لـ”الرياض”
وحذر متحدث الصحة من ممارسة السلوكيات الخاطئة في التجمعات وخاصة العائلية، ما يسهل من فرص انتقال العدوى.
وتابع: “يجب الالتزام بتطبيق الإحترازات الوقائية لضمان سلامة كافة أفراد المجتمع حتى نصل جميعًا إلى بر الأمان بإذن الله”.
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