وفاة الشيخة نورية الصباح شقيقة أمير دولة الكويت

توفيت الشيخة نورية الأحمد الجابر المبارك الصباح، اليوم الاثنين، شقيقة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، عن عمر يناهز 96 عاما. ونعى الديوان الأميري في الكويت الشيخة نورية الصباح أرملة الشيخ صباح السالم المبارك الصباح. وأضاف الديوان في بيان أن الجثمان سوف يوارى الثرى الساعة 9 من صباح اليوم.

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