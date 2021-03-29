تركي آل الشيخ يتبرع بـ 100 ألف جنيه لكل أسرة من ضحايا قطار سوهاج

أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه معالي المستشار تركي آل الشيخ التبرع بمبلغ 100 ألف جنيه لأسرة كل متوفى في حادث قطار الصعيد.
وقال ”آل الشيخ“ عبر حسابه على موقع فيسبوك: “لقد تألمت كثيرًا لحادث قطاري سوهاج، ولأننا في المملكة، ومصر، أشقاء، ويد واحدة في السراء والضراء، لذا قررت تقديم مبلغ ١٠٠ ألف جنيه لأسرة كل متوفى في الحادث الأليم“.
وأضاف:“هذه أقل حاجة ممكن نقدمها لأهالينا الذين تضرروا من الحادث، وأتمنى من المولى أن يرحم المتوفين، ويصبر أهلهم وذويهم، وأن يمنَّ بالشفاء العاجل على المصابين، حفظ الله مصر وشعبها من كل شر وسوء“.
وشهدت مصر، يوم الجمعة الماضي، حادث تصادم مروعًا بين قطارين وقع بين قرية ”الصوامعة“ ومركز ”طهطا“ بمحافظة سوهاج، أسفر عن وفاة 32 مواطنًا، وإصابة 161 آخرين، بحسب البيانات الرسمية من وزارة الصحة.
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1004408413460643&id=177633099471516
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