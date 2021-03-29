5 وفيات و815 إصابة جديدة بكورونا في قطاع غزة

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الإثنين، تسجيل 5 وفيات و815 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة، في تقريرها حول آخر تطورات الجائحة أنها أجرت 3320 فحصا مخبريا خلال ال 24 ساعة الماضية وتم تسجيل 5 وفيات و815 إصابة جديدة بالوباء.

وِأشارت الوزارة إلى تعافي 156 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا.

ولفتت إلى أن اجمالي تراكمي للمصابين بلغ 63742 إصابة، وإجمالي الحالات النشطة 6619 حالة، والمتعافين 56519 حالة، والوفيات 604 حالة وفاة.

وبيّنت أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 181حالة، وإجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 109 حالات.

وحول التطعيمات التي وصلت غزة، قالت إن إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة 81600 جرعة، وعدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح 17411 شخصا.