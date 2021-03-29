قناة السويس: عبور السفن المنتظرة سيستغرق ثلاثة أيام ونصف

الخليج – أ ف ب: أكد رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع أن عبور السفن المنتظرة عند مداخل القناة سيستغرق “ثلاثة أيام ونصف تقريبا” بعد تعويم السفينة البنمية الجانحة في المجرى الملاحي الدولي منذ أسبوع.

وقال ربيع في تصريحات لقناة “صدى البلد” المحلية إن “العمل في القناة سيستمر على مدار 24 ساعة” عقب تعويم السفينة الجانحة ويتوقع أن يستغرق عبور السفن المنتظرة عند مداخل الممر المائي “ثلاثة أيام ونصف تقريبا”.