الحريري: الرسالة وصلت

قال رئيس الحكومة اللبناني المكلف سعد الحريري إن "الرسالة وصلت"، وذلك بعد تصريحات للرئيس ميشال عون، شدد فيها على أنه لن يرضخ لضغوطات الحريري بشأن تأليف الحكومة.
وقال الحريري في تغريدة مقتضبة وغير محددة الوجهة عبر صفحته الخاصة عبر "تويتر": "وصلت الرسالة.. لا داعي للرد. نسأل الله الرأفة باللبنانيين".
وكان عون نفى بحديث صحفي السعي للحصول على الثلث المعطل بالحكومة الجديدة، لافتا إلى أن الحريري يصر على تسمية الوزراء المسيحيين "وقد أصبح غريب الأطوار".
وقال عون إن "الحريري يحاول أن يحرجني ليخرجني عن قواعد التشكيل السليمة للحكومة، إلا أنني لن أرضخ".
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