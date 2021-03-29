عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى

اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، اليوم الإثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك، فيما شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي إجراءاتها العسكرية في البلدة القديمة، بسبب عيد الفصح اليهودي.

وقال فراس الدبس مسؤول العلاقات والإعلام في دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة، إن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة على شكل مجموعات كبيرة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته”.

وأضاف أن شرطة الاحتلال شددت من إجراءاتها الأمنية وتعزيز قواتها في البلدة القديمة وأزقتها، وذلك بحجة أداء مراسم عيد الفصح اليهودي.

وأوضح شهود عيان أنه من بين المقتحمين لباحات الأقصى المستوطن المتطرف “أرئيه الداد”، وهو ما يطلقون عليه “عراب التقسيم الزماني” للأقصى.

وكانت سلطات الاحتلال قد فرضت إجراءات مشددة على المدينة وبلدتها القديمة منذ يومين بسبب عيد الفصح، حيث شهد اقتحامات واسعة من المستوطنين لباحات المسجد الأقصى.