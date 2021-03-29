مستجدات “كورونا”.. تسجيل 6 وفيات و541 إصابة جديدة وشفاء 357 حالة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم (الإثنين)، تسجيل 541 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع إجمالي عدد الحالات في المملكة إلى 388866 حالة.

وقالت الوزارة، خلال التقرير اليومي الخاص بمستجدات فيروس كورونا في المملكة، إنه تم تسجيل 6 حالات وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس إلى 6656 حالة وفاة.

وأبانت أنه تم تسجيل 357 حالة تعافٍ جديدة، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 377304 حالة، لافتة إلى أن هناك 4906 حالة نشطة حالياً، من بينها 674 حالة حرجة.