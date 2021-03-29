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الخليج – واس:
أحالت وزارة التجارة قضية مواطن إلى النيابة العامة بعد رصد قيامه بإنشاء صفحات في مواقع التواصل الاجتماعي لنشر مقاطع مرئية تدعو إلى التشكيك في سلامة منتجات السوق السعودية، ونشر معلومات مضللة وخاطئة بشأن بياناتها، وبث معلومات مغلوطة عن “باركود” المنتجات الغذائية، ومزاعم عن تعرض المنتجات للغش التجاري، ودخولها السوق السعودي دون رقابة مع مخالفتها للمواصفات والمقاييس.
وحذرت الوزارة من نشر المقاطع التي تضلل المستهلك لمخالفتها أحكام نظام الجرائم المعلوماتية.
كما دعت المستهلكين إلى الإبلاغ عن حالات الغش التجاري فور رصدها عبر تطبيق “بلاغ تجاري” على الرابط أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إحالة مواطن نشر مقاطع تضلل الرأي العام وأكاذيب حول المنتجات الغذائية للنيابة العامة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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