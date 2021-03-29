الخليج – واس: وجه رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع الشكر للدول التي عرضت تقديم المساعدات على مصر في التعامل مع حادث جنوح السفينة «إيفر جيفن»، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وأمريكا والصين وفرنسا. وقال الفريق ربيع في تصريحات متلفزة له اليوم (الإثنين)، إن الهيئة ستعمل على مدار الساعة للانتهاء من السفن العالقة والبالغ عددها 356، في غضون 3 أيام أو يومين ونصف على الأكثر.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر في مقدمتها المملكة.. مصر تشكر الدول التي عرضت تقديم المساعدة في أزمة السفينة الجانحة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الخليج الاليكترونية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.