رئيس البرلمان العربي يشيد بنجاح الجهود المصرية في إنهاء أزمة السفينة الجانحة

أشاد رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي بالجهود التي بذلته مصر لإنهاء أزمة السفينة الجانحة بقناة السويس، والتي أسفرت عن عودة حركة الملاحة الدولية إلى مسارها الطبيعي مرة أخرى بالقناة.

وهنأ رئيس البرلمان العربي قيادة وحكومة وشعب مصر بهذا الإنجاز العظيم، مثمناً الاهتمام الكبير الذي حظيت به هذه الأزمة من قبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي وجه بتسخير كافة الإمكانيات لحل الأزمة في أقصر وقت ممكن.

وأضاف رئيس البرلمان العربي، أن إعادة تعويم السفينة بأياد مصرية وفي هذا الوقت القياسي، رغم كافة التعقيدات الفنية التي أشارت إليها التقارير الدولية والتي توقع بعضها أن تستمر الأزمة لفترة طويلة، يثبت للعالم أجمع كفاءة ومهنية وجدارة الإدارة المصرية في التعامل مع هذا النوع من الأزمات.

وأعرب عن تقديره لكافة السواعد المصرية التي ساهمت في حل هذه الأزمة، التي أعادت التأكيد على الأهمية الإستراتيجية الكبرى التي يحظى بها مجرى قناة السويس بالنسبة للاقتصاد العالمي.