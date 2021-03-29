الدولار يضغط على الذهب

الدولار يضغط على الذهبانخفضت أسعار الذهب اليوم الاثنين، مع ارتفاع الدولار والأسهم في الأسواق العالمية بسبب تحسن التوقعات الاقتصادية كما شكل ارتفاع عوائد السندات الأمريكية ضغطا إضافيا على المعدن.

وهبط الذهب في التعاملات الفورية 0.3 بالمئة مسجلا 1726.35 دولار للأونصة، بحلول الساعة 06:51 بتوقيت غرينتش. وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 1724.80 دولار للأونصة.

ويجعل ارتفاع الدولار من حيازة الذهب، الذي يهيمن الدولار على تقييمه، مكلفا بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

ومما زاد من الضغوط على الذهب، ارتفعت الأسهم الآسيوية مع ظهور احتمالات لإنفاق مالي أمريكي جديد يقدر بتريليونات الدولارات، مما عزز من توقعات نمو الاقتصاد العالمي.