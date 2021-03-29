مقتل اثنين من الحشد الشعبي أحدهما قيادي شمالي العراق 

أعلنت هيئة الحشد الشعبي اليوم مقتل اثنين من قواتها بينهما قيادي في محافظة صلاح الدين شمالي العراق.
وقالت في بيان صحفي: "تزف هيئة الحشد الشعبي الشهيدين آمر الفوج في اللواء 314 (حسن محمد خليفة الأسدي) والمقاتل في اللواء 315 (راسم خريس سلطان الحجامي) اللذين ارتقيا اليوم في قاطع عمليات مدينة سامراء بمحافظة صلاح الدين".
وأضافت: "نال البطلان الأسدي والحجامي وسام الشهادة أثناء مطاردتها فلول الإرهاب جنوب غرب سامراء، إذ عرف عنهما الشجاعة والإقدام والتضحية في كل المعارك التي شاركا فيها".
وتتعرض قوات الحشد الشعبي والقوات الأمنية العراقية في الفترة الأخيرة إلى هجمات من قبل تنظيم "داعش" في المناطق المحررة.
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