معلومات تنشر لأول مرة: الصحة العالمية تنشر تقريرها الخاص بمنشأ فيروس كورونا غداً

الخليج – واس: أعلنت منظمة الصحة العالمية أن التقرير الخاص بمنشأ فيروس كورونا المستجد الذي قدمته بعثة الخبراء الدوليين سينشر غداً الثلاثاء.

وقال مدير عام المنظمة الدكتور تيدروس أدهانوم في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير التعاون والتنمية الألماني جيرد مولر: إن كل الأطروحات مازالت على الطاولة، مضيفاً أن المنظمة ستقوم بالمزيد من الدراسات.

فيما أوضح الوزير الألماني جيرد مولر من جهته، أن أزمة كوفيد 19 عالمية وتحتاج للتضامن والاستجابة الدولية لإنهاء الجائحة على مستوى العالم.

وأشار إلى أن بعض الدول خزنت أعداداً من اللقاحات تمثل ضعف تعداد سكانها، مشدداً على التوزيع المنصف للقاحات.

وقال في المؤتمر: إن وحدة جديدة لإنتاج لقاح “فايزر بايونتك” ستبدأ عملها قريباً في ألمانيا.

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