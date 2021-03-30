أعلنت الرئاسة السورية اليوم الثلاثاء، أن الرئيس السوري بشار الأسد وزوجته أسماء، أظهرا نتائج سلبية لمسحة فيروس كورونا وقد عادا إلى مزاولة عملهما بشكل طبيعي.
وقالت الرئاسة عبر موقعه على "تويتر" إنه "بعد انتهاء فترة الحجر الصحي وزوال أعراض الإصابة بفيروس كوفيد -19 وظهور القيم السلبية لمسحة PCR التي تم إجراؤها للرئيس الأسد وزوجته، فإنهما يعودان بدءا من اليوم لمزاولة عملهما بشكل طبيعي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الرئاسة السورية تعلن انتهاء العزل الصحي للأسد وعقيلته بعد تعافيهما من كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.