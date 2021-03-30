الرئاسة السورية تعلن انتهاء العزل الصحي للأسد وعقيلته بعد تعافيهما من كورونا

أعلنت الرئاسة السورية اليوم الثلاثاء، أن الرئيس السوري بشار الأسد وزوجته أسماء، أظهرا نتائج سلبية لمسحة فيروس كورونا وقد عادا إلى مزاولة عملهما بشكل طبيعي.

وقالت الرئاسة عبر موقعه على "تويتر" إنه "بعد انتهاء فترة الحجر الصحي وزوال أعراض الإصابة بفيروس كوفيد -19 وظهور القيم السلبية لمسحة PCR التي تم إجراؤها للرئيس الأسد وزوجته، فإنهما يعودان بدءا من اليوم لمزاولة عملهما بشكل طبيعي.